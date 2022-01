Torino: controlli movida, tre negozi chiusi per cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli dello scorso sabato gli agenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e della Municipale di Torino hanno svolto dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni anti-Covid nelle aree della movida di San Salvario e Vanchiglia. Il risultato di questa attività ha portato alla chiusura di tre esercizi commerciali di San Salvario per cinque giorni. Si tratta n supermarket di via Nizza, un bar di via Principe Tommaso e un pub bar di via Berthollet. A tutti, oltre alla chiusura, sono state elevate delle sanzioni. Tra le violazioni emerse la mancanza delle mascherine e gli assembramenti dentro e fuori dai locali. In Vanchiglia invece, sono stati sanzionati due clienti di un locale perché privi di Green Pass e lo stesso proprietario che non ha verificato la presenza del certificato verde. (Rpi)