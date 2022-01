Torino: Lo Russo, indegno che il governo della Città Metropolitana debba agire su base volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' indegno e non serio che un governo di processi complessi come quello della Città Metropolitana, debba essere svolto da amministratori che lo fanno quando hanno del tempo libero perché su base volontaria. Lo ha affermato il sindaco della Città Metropolitana di Torino Stefano Lo Russo nel discorso di insediamento del Consiglio metropolitano che si sta svolgendo questa mattina nella sala aulica di piazza Castello 205. "Sarà una delle battaglie che porterò avanti come sindaco Metropolitano. E' un sistema che grida vendetta. In questo modo ci facciamo ridere dietro da tutta Europa", ha concluso Lo Russo. (Rpi)