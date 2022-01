Campania: Iovino (M5s), a Nola (Na) scuole ancora chiuse, sindaco crea caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Con un'azione che sembra tesa semplicemente a emulare il governatore De Luca, contravvenendo alle indicazioni della Prefettura di Napoli che ha invitato le amministrazioni comunali a non interrompere con la didattica in presenza, e nonostante siano intervenute nel frattempo due sentenze del Tar che hanno bocciato l'ordinanza regionale, il sindaco di Nola Minieri ha voluto cercare visibilità a tutti i costi con un'ordinanza che impone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Un'ordinanza discutibile sia per le giustificazioni in essa contenuta, che contrastano con le prescrizioni nazionali, quanto per la tempistica. Con data 10 gennaio, il provvedimento è stato infatti reso noto soltanto nella serata dell'11, per essere operativo da questa mattina. Una decisione, adottata contestualmente anche da altri sindaci del Nolano, già impugnata da comitati e associazioni di genitori del comprensorio, che avrà come unico obiettivo quello di generare il caos". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino: "Non è alimentando confusione che si contrasta il Covid. Ci sono norme nazionali che definiscono modalità e disposizioni da adottare dai dirigenti scolastici per prevenire la diffusione della pandemia e tutelare alunni e personale docente e non docente. Non abbiamo bisogno di prime donne in questa fase così delicata per il nostro Paese, ma di servitori dello Stato che agiscono nel solo interesse dei cittadini".(Ren)