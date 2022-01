Covid: in Piemonte 16 decessi e oltre 11 mila guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 i nuovi decessi per Covid segnalati in data odierna dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno avvenuto oggi. Nella stessa giornata la Regione segnala però la guarigione di oltre 11 mila pazienti. Nel bollettino di oggi continuano a crescere, anche se in maniera più sostenuta, i ricoveri nei reparti ordinari (+23 rispetto a ieri), mentre diminuiscono di un'unità quelli in terapia intensiva. I nuovi casi sono 17.147 di cui 12.361 asintomatici. Il rapporto tamponi-casi oggi è pari al 17,3 per cento. (Rpi)