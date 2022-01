Piemonte: Cirio, chiesto potenziamento orario hub vaccinale Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto il potenziamento dell'hub vaccinale del Valentino per garantire qualche ora in più, anche serale, per potenziare ulteriormente la campagna di somministrazioni. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che oggi ha visitato il maxi-centro vaccinale all'interno del parco Torinese assieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Stiamo predisponendo un lavoro a riguardo e avremo qualche novità presto", ha concluso. (Rpi)