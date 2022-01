Campania: Cammarano (M5s), subito audizione per allevatori in sciopero fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comparto bufalino in Campania è una risorsa fondamentale per la nostra regione, che va salvaguardata e rilanciata con ogni misura possibile. Lo sciopero della fame iniziato oggi al Centro don Milani di Casal di Principe, da parte degli allevatori che protestano per difendere il patrimonio bufalino dalla speculazione finanziaria, deve indurci a individuare tutte le misure possibili affinché non ci sia alcun rischio per un settore importantissimo per la nostra economia. La mozzarella di bufala Dop è un marchio di eccellenza della Campania, per questa ragione abbiamo il dovere di tutelare l'intera filiera". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Il prossimo step sarà promuovere un tavolo con il governo nazionale e la Regione Campania, al quale intendiamo far sedere anche i rappresentanti degli allevatori, Salvaguardare il settore equivale a difendere una fetta importante del made in Campania, con ricadute rilevanti sia sulla commercializzazione di uno dei prodotti di punta della nostra regione, che per quel che concerne il livello occupazionale".(Ren)