Campania: Caldoro, ora Draghi commissari De Luca

- "La Campania non sta garantendo la salute dei più piccoli, ha i reparti in tilt, ha bloccato tutte le attività di prevenzione e cura. È il caos totale. L'unica azione del governo regionale è chiudere le scuole. C'è una incapacità di fondo che rischia di essere drammatica per tanti campani e per i bambini in particolare". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: "Il presidente della Regione e commissario Covid, così come anche scritto dai giudici del Tar, è pericoloso per la salute dei cittadini campani. Per fortuna c'è la professionalità del personale sanitario, ma non basta. Manca una guida. Draghi deve commissariare la Campania sull'emergenza Covid". (Ren)