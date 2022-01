Piemonte: l'assessore alla Sanità su vendita ospedale Settimo, struttura irrinunciabile con gestione disastrosa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale non poteva fare altro che prenderne atto, come invece finge di non sapere la sindaca, dimenticandosi tra l’altro la responsabilità del Comune che per anni ha espresso l’amministratore delegato della società gestrice dell’Ospedale. La chiusura della sperimentazione e la conseguente messa in liquidazione della società gestrice, sono stati quindi atti previsti dal Codice Civile conseguenti all’esito delle valutazioni tecniche che li hanno resi inevitabili, così come, nell’ambito delle competenze attribuite dalle vigenti norme in capo ai liquidatori, risulta un atto dovuto anche la prima manifestazione di interesse esperita per sondare il mercato in merito all’eventuale acquisizione della struttura da parte di un soggetto pubblico o privato. Una decisione che assolutamente non contraddice la disponibilità della Regione a prendere in carico l’ospedale tramite l’Asl To4, né comporterebbe alcun detrimento in termini di qualità delle cure in caso di eventuale cessione a terzi della gestione della struttura", ha concluso Icardi. (Rpi)