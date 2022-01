Sardegna: due milioni di fondi Pnrr per riqualificare gli immobili comunali a Sant'Antioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Sant'Antioco provvederà con due milioni e 300 mila euro all'efficientamento energetico degli immobili comunali di via Giovanni Paolo II. Due milioni sono stati ottenuti grazie al programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" bandito dalla Regione Sardegna nell'ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). "Siamo arrivati secondi in Sardegna, portiamo a casa 2 milioni per mettere in sicurezza ed efficientare, nel più breve tempo possibile, 6 palazzine: oltre 40 alloggi per altrettante famiglie antiochensi", ha commentato il sindaco, Ignazio Locci. L'amministrazione comunale non si accontenta: "Siamo ben consapevoli che il patrimonio antiochense degli appartamenti pubblici sia particolarmente vasto e che nel suo complesso necessiti costantemente di attenzione - ha spiegato Locci - infatti "siamo sul pezzo" dal principio del nostro mandato e andiamo avanti su questa strada, avendo le idee ben chiare, con lo sguardo proiettato anche su via Rinascita e viale Trento". (Rsc)