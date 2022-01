Torino: occupazioni abusive Atc, sono 196 in costante crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno la nostra Agenzia riceve sollecitazioni da parte di inquilini che lamentano una condizione di generale insicurezza all’interno dei complessi e il proprio disagio per la sostanziale impossibilità a porre un freno a episodi di degrado e di disturbo. Scontri verbali, abbandono di rifiuti, danneggiamenti che alimentano l’esasperazione degli abitanti regolari - ha affermato il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - Sono molto soddisfatto dell’incontro che ci ha permesso di rappresentare il problema, di cui tutte le istituzioni coinvolte si stanno interessando, e dell’attenzione e sensibilità che il nuovo Prefetto, che in passato è stato anche commissario di un ente gestore di edilizia sociale come il nostro, vi ha riservato", ha concluso. (Rpi)