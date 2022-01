Covid: De Luca, da Draghi nessuna risposta a problema scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo sconveniente che non sia stata data risposta nel merito al problema posto dalla Regione Campania”. Lo ha affermato in conferenza stampa il governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Oggi avremo scuole nelle quali i bambini sono senza mascherina, perché nel frattempo le Ffp2 non sono arrivate, e mi dicono che i bambini delle elementari sono stati costretti a stare in classe con le finestre aperte, i cappotti addosso e i cappelli in testa. Si sarebbe dovuto parlare di questo". Quindi ha concluso: "La mia sensazione è che siamo chiamati tutti a dire, da qui all'elezione del presidente della Repubblica, che in Italia va tutto bene, che l'economia è aperta, le scuole sono aperte e viviamo nel migliore dei mondi possibili. Penso che la lettura della situazione dell'Italia debba essere meno pacificata e un po' più ragionevole". (Ren)