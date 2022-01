Sardegna: prime audizioni in commissione per la Finanziaria, ascoltate le parti sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il mondo delle professioni, l'avvocato Susanna Pisano (Conprofessioni) ha parlato tra l'altro della "mancanza di professionisti nel mondo sanitario" chiedendo alla Regione un intervento incisivo mentre per la Cna Francesco Porcu ha denunciato la mancata interlocuzione tra il mondo degli artigiani e la Giunta regionale nella fase preparatoria della manovra. A proposto delle misure di contrasto allo spopolamento delle zone interne Porcu ha segnalato il fatto che "non tutti i Comuni sotto i tremila abitanti hanno una uguale scala di disagio". Per Legacoop, il presidente Claudio Atzori ha parlato apertamente della "necessità che finiscano gli aiuti emergenziali a fronte di investimenti veri e propri. Notiamo invece che le misure a favore delle coop sono inalterate, nonostante in questi anni la cooperazione sarda abbia mantenuto i livelli occupativi e sia pure cresciuta, specie nel sociale e nel sociosanitario". Anche Fabio Onnis, di Confcoop, ha detto che "la cooperazione è ormai presente in tutti i settori produttivi della Sardegna ed è necessaria una nuova legge di riordino del settore. (Rsc)