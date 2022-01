Napoli: Nappi (Lega), contrastare degrado galleria Umberto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli ha aggiunto: "Ogni cittadino potrà mandare le proprie proposte su come recuperare la Galleria al fine di realizzare un progetto che possa davvero incidere sul futuro dell'area in termini di riqualificazione, rigenerazione urbana e rilancio economico. Bisogna ridare dignità ai nostri luoghi. Lo meritiamo tutti: Napoli non è solo di chi la vive, ma è un patrimonio e una vetrina per l'intera Nazione. È da qui che si riparte". (Ren)