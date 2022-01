Piemonte: peste suina, l'assessore alla Sanità, attediamo ordinanza ministeriale, Coldiretti, subito tavolo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una malattia che non si trasmette all’uomo e che dunque non espone ad alcun rischio la popolazione. In attesa dell’ordinanza ministeriale, che dovrebbe stabilire in dettaglio l’elenco dei Comuni compresi nella zona infetta e le misure straordinarie da attuare per limitarne la diffusione, tramite l’Asl di Alessandria ci siamo subito attivati chiedendo ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’esercizio venatorio a tutte le specie, ribadendo la necessità di rafforzare al massimo la sorveglianza nei confronti dei cinghiali e dei suini da allevamento. Lo ha affermato in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi rispondendo al question time del consigliere di FdI Vercellotti sul tema della peste suina africana, che ha colpito tre esemplari di cinghiale nella zona di Alessandria. (segue) (Rpi)