Montagna: Anci, 30 per cento in meno turismo invernale, servono ristori e corridoi Covid-free

- Nel contesto attuale, le attività ricettive di montagna sono tra quelle maggiormente colpite dal punto di vista socio-economico. Il turismo invernale vive un calo del "30 per cento", poiché "i turisti internazionali hanno abbandonato i nostri territori e si tratta quindi di un turismo solamente da weekend”. Lo ha affermato il sindaco di Edolo, Luca Masneri, in rappresentanza di Anci, nel corso dell’audizione, presso la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. È dunque urgente provvedere a “forme di ristoro adeguate”, che tengano conto di “tutta la filiera legata alla montagna”, ha proseguito il delegato Anci e sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile. È necessario considerare il notevole aumento dei costi di gestione delle attività, che “rischiano di mettere in ginocchio questa parte importante dell’economia locale e nazionale”, ha spiegato. Anche i Comuni risentono di questa crisi del turismo montano, con la “riduzione dei contributi della tassa di soggiorno” e i costi relativi agli impianti sciistici, quando gestiti dal pubblico, ha aggiunto. Serve quindi pensare al sostegno della Cassa integrazione, ad agevolazioni fiscali, come la riduzione delle accise sui costi di energia e utenze e anche alla creazione di “corridoi turistici Covid-free, con singoli paesi dell’Ue, per incentivare il turismo internazionale”, hanno concluso. (Rin)