Torino: la vicesindaca Favaro su bullismo, fenomeno odioso occorre battaglia di civiltà

- Ecco io no, i bulli non li perdono. Lo diceva proprio David Sassoli che ci ha lasciati questa notte. La vicesindaca di Torino Michela Favaro ha citato Sassoli nell'introduzione dell'incontro che oggi, nella sala Colonne di Palazzo Civico, sancisce la firma di un protocollo di intesa per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. "E' un fenomeno odioso, combatterlo è una battaglia di civiltà", ha concluso. (Rpi)