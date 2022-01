Covid: in Piemonte superati i 2 mila ricoveri, 18.607 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i 74 nuovi ingressi odierni il Piemonte supera i 2 mila ricoveri per Covid-19. Lo si apprende dai dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva ora sono 148 (8 in più di ieri), mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.911 (+66 rispetto a ieri) che portano il numero complessivo di letti occupati a quota 2059. Sul fronte dei casi oggi la Regione registra 18.607 positivi, di cui 13.573 (72,9 per cento) asintomatici. Il rapporto tamponi-casi odierno è pari al 18,3 per cento. L'Unità di crisi ha segnalato altri 13 decessi, di cui 1 avvenuto oggi. Boom di guariti: oggi sono ben 12.330 in più rispetto a ieri. (Rpi)