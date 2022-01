Piemonte: peste suina, l'assessore alla Sanità, attediamo ordinanza ministeriale, Coldiretti, subito tavolo comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, da Coldiretti Piemonte arriva la richiesta di "istituire un tavolo permanente regionale al più presto. Poiché i casi accertati di Peste Suina Africana rappresentano un forte pericolo per il comparto suinicolo e stanno generando una fase estremamente delicata in cui è necessario dare le giuste comunicazioni, in maniera puntuale ed immediata, alle imprese - hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il delegato confederale Bruno Rivarossa che hanno inviato alla Regione una richiesta formale sul tema - Ci sono, poi, alcune azioni che vanno attivate subito, in modo omogeneo in tutte le province, negli Atc e nei Ca, per controllare una situazione che, come abbiamo più volte ribadito, è ormai al collasso con il proliferare incontrollato della fauna selvatica e i casi di peste suina accertati lo dimostrano. (segue) (Rpi)