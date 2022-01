Torino: l'assessora all'Istruzione a "Nova", nonostante grande fatica per ora nelle scuole Covid sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la grande fatica, la situazione dei contagi Covid nelle scuole in questa fase è ancora sotto controllo a tutti i livelli, tranne nelle superiori dove ci sono maggiori difficoltà, ma vengono gestite con grande responsabilità e competenza dai dirigenti. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno, commentando la situazione Covid nelle scuole e il possibile ritorno in Dad. "Vedremo le possibili evoluzioni nei prossimi giorni. Credo che sia importante rifarsi alle parole del presidente Draghi, ovvero garantire misure di sicurezza e valutare in corso d'opera le situazioni adottando delle soluzioni tempestive - ha continuato Salerno -. Io credo che in questa fase il virus si stia contenendo. Vedremo nel giro di una decina di giorni come sarà il picco con la variante Omicron", ha concluso.(Rpi)