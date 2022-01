Sardegna: prime audizioni in commissione per la Finanziaria, ascoltate le parti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Serra di Confartigianato ha chiesto più risorse per la legge di settore: "Quelle stanziate sono insufficienti visto che a marzo scorso avevamo già presentato 900 domande". Invece, per Confesercenti Roberto Bolognese ha elogiato la manovra nella parte in cui stanzia 30 milioni di euro come contributo per la categoria. "Non era mai capitato di ricevere un intervento così importante anche se facendo bene i conti si tratterà di destinarli a circa 800 partite Iva. Sarà soprattutto necessario ripetere negli anni prossimi lo stanziamento". Bolognese ha chiesto alla commissione Bilancio un intervento finanziario per i centri commerciali naturali, "la vera risposta ai centri commerciali artificiali di internet" e ha ricordato che "ogni giorno nell'Isola 4 attività commerciali chiudono". A nome di Confcommercio Sara Pintus ha ribadito la richiesta sui centri commerciali naturali e ha aggiunto: "Se non ci sono servizi, nessuno rimane nelle zone interne". Per il mondo dell'agricoltura, Maurizio Onorato (Confagricoltura) ha sollecitato "la rapida approvazione della manovra per evitare un altro mese di esercizio provvisorio" e ha chiesto inoltre "risorse per la ricerca in agricoltura, per prevenire i danni alle colture e non intervenire troppo tardi". Pietro Tandeddu (Coopagri) ha evidenziato che nel bilanci dell'agricoltura ci sono 230 milioni di euro ma di questi 40 vanno al funzionamento dei consorzi e 120 agli stipendi delle agenzie agricole pubbliche. Sono questi i numeri che dobbiamo realmente considerare per capire come misurare gli investimenti della Regione nell'agricoltura". Parole condivise anche dalla Coldiretti, che con Luca Saba ha chiamato in causa anche "il peso della burocrazia, che condiziona in modo severe e definitivo le scelte della politica". (segue) (Rsc)