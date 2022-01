Piemonte: Allasia, Cirio e Ravetti saranno i delegati regionali per l'elezione del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno il presidente della Regione Alberto Cirio (30 voti), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia (28 voti) e il consigliere Pd Domenico Ravetti (16 voti) i tre delegati che lunedì 24 gennaio parteciperanno a Roma alle elezioni del Presidente della Repubblica. La decisione è stata presa dopo la votazione di oggi in Consiglio regionale, che si è svolta in remoto a causa dell'evoluzione pandemica. "Ringrazio l’Assemblea legislativa per la fiducia che mi è stata accordata, - ha affermato il presidente Allasia - Nel prossimo settennato l’Italia dovrà affrontare sfide difficili e decisive a partire dall’auspicata uscita definitiva dalla pandemia. L’elezione del presidente della Repubblica è uno dei momenti più alti nella nostra vita democratica, è quindi importante che il nuovo capo dello Stato sia un’alta figura istituzionale che possa assicurare nel futuro stabilità, credibilità e affidabilità per lo sviluppo del nostro paese”. (segue) (Rpi)