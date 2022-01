Montagna: Regioni, rilanciare concetto come destinazione sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessarie azioni di promozione per rilanciare il concetto di Italia e di montagna come destinazione sicura. Questo è in parte stato fatto, ma bisogna agire in maniera più concreta. Lo ha detto Daniele D'Amario, coordinatore della commissione Politiche per il turismo e assessore della regione Abruzzo, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell’audizione, presso la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. “La percezione della sicurezza è fondamentale nella scelta di una destinazione”, ha aggiunto, per cui se la campagna vaccinale procederà e l’utilizzo del green pass rafforzato sarà implementato “il turismo montano ne beneficerà”, ha concluso D'Amario. (Rin)