Piemonte: Lega, caro energia mette a rischio sopravvivenza aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Confartigianato Piemonte, il costo delle bollette nel 2022 potrebbe superare il 200 per cento. Una situazione insostenibile per molte aziende. Lo affermano i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti, Alessandro Manuel Benvenuto e Gualtiero Caffaratto in una nota stampa. "Ad esempio la Psa di Nichelino, che si occupa di brasatori dei tubi del motore delle auto. Il titolare, l'ing. Scalenghe, lancia l'allarme: 'se questa situazione permane chiuderemo il 2022 in perdita' - hanno continuato i deputati torinesi della Lega - . A poco varranno i cambi strategici nella produzione: si potrebbero abbassare le serrande di tante eccellenze italiane. Per questo la Lega chiede un corposo scostamento di bilancio per aiutare le imprese e confida in una scelta ponderata dell'UE su gas e nucleare pulito come fonti green", hanno concluso. (Rpi)