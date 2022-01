Piemonte: l'assessore alla Sanità su vendita ospedale Settimo, struttura irrinunciabile con gestione disastrosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dell’Ospedale di Settimo Torinese, la verità è che la gestione è stata disastrosa. Spiace che la sindaca di Settimo Torinese non ne voglia prendere atto. Senza dubbio, la Regione sta seguendo con la massima attenzione l’iter di liquidazione della società gestrice, ribadendo l’irrinunciabilità della struttura a servizio del territorio. Lo ha affermato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi rispondendo alle polemiche sollevate dalla sindaca di Settimo Elena Piastra e da alcuni consiglieri regionali di opposizione. "Piastra sta continuando a contestare le conclusioni del Gruppo di valutazione tecnico che il 20 luglio scorso ha chiaramente affermato come non sussistano le condizioni per trasformare la gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria - ha continuato Icardi -. (segue) (Rpi)