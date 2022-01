Sardegna: nella giornata di ieri somministrate 3.500 prime dosi di vaccino anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pari a 3.500 le prime dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate nella sola giornata di ieri in Sardegna. E' l'effetto dell'entrata entrata in vigore dell'obbligo del super green pass per molte attività, fra cui l'accesso al trasporto pubblico. Proseguono anche anche la vaccinazione ai bambini di età dai 5 agli 11 anni: finora sono state somministrate complessivamente oltre 15 mila dosi pediatriche su una platea di circa 83 mila bambini. Attualmente in Sardegna le persone vaccinate sono 1.278.780 (1.227.676 con doppia dose e 51.104 monodose, una media di 1.103 al giorno), pari all'80 per cento della popolazione complessiva e al 100 per cento dell'obiettivo di copertura vaccinale. (Rsc)