Sardegna: prime audizioni in commissione per la Finanziaria, ascoltate le parti sociali

- "Sulle professioni sanitarie, sui centri commerciali naturali, sulla internalizzazione delle imprese e non solo le parti sociali hanno fornito spunti interessanti per migliorare la manovra finanziaria. Sono convinto che i commissari ne terranno conto, in vista del passaggio in Aula del provvedimento". Lo ha detto Stefano Schirru, presidente del parlamentino al termine del primo ciclo di audizioni in commissione Bilancio per l'esame della manovra finanziaria. Le audizioni proseguiranno domani pomeriggio con i rappresentanti del mondo del credito, delle terzo settore e dell'Università. Questa mattina è stata la volta dei sindacati, delle organizzazioni dell'impresa e del commercio. Per la Confsal, Elia Pili ha insistito sulla necessità che "sia eliminato il numero chiuso in Medicina" e che sia "efficace il sostegno alle imprese e non contributi a fondo perduto". Per la Cgil il segretario Samuele Piddiu ha denunciato "l'assenza sistematica di confronto tra il presidente della Regione, la Giunta e le parti sociali. Abbiamo incontrato Solinas una volta sola". Poi ha aggiunto: "Questa è tutto tranne che una manovra politica perché tutto fa tranne che rappresentare un disegno per la Sardegna, nonostante le risorse non manchino. In lavoro poi è il grande assente in questa vostra rappresentazione. Non c'è nessuna forma di premialità verso le aziende virtuose". Per le imprese, ha parlato per primo Giorgio Del Piano, in rappresentanza di Confapi, secondo cui "per combattere lo spopolamento delle zone interne è necessario soprattutto realizzare infrastrutture". Del Piano ha chiesto anche sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese sarde, per la quali "la pandemia ha rappresentato uno stop alle relazioni commerciali avviate". (segue) (Rsc)