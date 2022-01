Sardegna: multato perché parcheggia Suv sulla spiaggia fa ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Villasimius li aveva multati lo scorso 7 dicembre per aver parcheggiato il proprio Suv vicino alle dune della spiaggia di Simius e ora i proprietari del mezzo hanno presentato ricorso con la motivazione che non esiste nessun cartello o recinzione che impedisca il transito sugli arenili dei mezzi di locomozione. A rendere nota la vicenda sono state le Guardie ambientali della Sardegna. "In effetti un po di ragione potrebbero averla perché se a perimetro di un'abitazione non vi fosse un muro di cinta o un cancello - commentano ironicamente le Guardie ambientali in un post pubblicato sui social network - chiunque sarebbe autorizzato ad entrare e fare i propri comodi impunito proprio perché non vi è nessun cartello o recinzione che lo vieta? Bastava parcheggiare il mezzo dove tutti parcheggiano e avrebbero goduto le bellezze con una sana passeggiata sulla spiaggia evitando la sanzione. Il legislatore - concludono i volontari - dovrebbe prevedere sanzioni più corpose e la confisca del mezzo sopratutto ove questi illeciti si verifichino in zone ad alto pregio naturalistico proprio come in quest'ultimo caso". (Rsc)