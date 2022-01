Napoli: Pepe, ora è possibile rigenerazione area Bagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rigenerazione dell'area di Bagnoli è possibile. E' il nostro obiettivo, c'è la volontà politica per realizzarla, ci sono tutte le condizioni". Così il presidente della commissione Urbanistica del Comune di Napoli, Massimo Pepe, a margine della seduta dell'organismo consiliare convocata in audizione dell'attuale commissario per le bonifiche di Bagnoli Floro Flores: "L'incontro, peraltro nell'imminenza di un cambio di vertice della struttura commissariale, è stato particolarmente utile. Oggi abbiamo un resoconto completo dello stato dell'arte a partire da quello delle bonifiche e dei contenziosi, sulla divisione dei lotti dell'intera zona, degli interventi realizzati e da realizzare, degli investimenti finanziari e dei fondi a disposizione che, allo stato ammontano a circa 500 milioni di euro, grazie ai quali potremo intervenire sul Parco dello Sport, sul Turtle Park ed su altri siri possono tradursi in altrettanti volani di sviluppo e occupazione". Pepe ha concluso: "Altrettanto proficuo, sono certo, sarà il sopralluogo che a breve la commissione terrà sui principali siti di Bagnoli per toccare con mano quanto oggi relazionatoci dal commissario di governo".(Ren)