Torino: Lo Russo sceglie come vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le diverse competenze ed esperienze dei consiglieri metropolitani delegati rappresenteranno un valore aggiunto importante per guidare al meglio la Città metropolitana - dichiara il sindaco Metropolitano Stefano Lo Russo - Grazie ai fondi del Pnrr avremo le risorse economiche per supportare il territorio e gli Enti locali progettando insieme la ripartenza: l’ascolto delle istanze della comunità sarà la base di partenza per dimostrare che la Città Metropolitana c’è ed è vicina ai comuni anche ai più piccoli. Abbiamo di fronte sfide importanti e il livello metropolitano è l’ambito territoriale giusto per affrontarle e creare sviluppo", ha concluso. (Rpi)