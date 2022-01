Scuola: l'assessora all'Istruzione di Torino a "Nova", no fughe in avanti su Covid, attendiamo indicazioni regione e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale attendere le valutazioni del governo e delle regioni. A proposito di questo, c'è un'interlocuzione continua con i vari livelli istituzionali senza scavalcarsi a vicenda. Lo ha affermato l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno ad "Agenzia Nova", commentando la possibilità che il Comune di Torino possa prendere delle decisioni in maniera indipendente sul ritorno in Dad delle scuole. "Bisogna agire in ottica di armonia senza fughe in avanti", ha concluso. (Rpi)