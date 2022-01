© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal dialogo con alcuni dirigenti e insegnanti è emerso che le difficoltà più importanti rispetto al Covid riguardano la didattica mista. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno commentando il possibile ritorno in Dad delle scuole. "Alcuni studenti sono in presenza e altri no. Su questa gestione si stanno investendo molte energie", ha concluso. (Rpi)