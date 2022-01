Piemonte: manca l'accordo nella maggioranza, salta ancora la nomina del nuovo Ufficio di presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il rinvio di dicembre salta ancora il rinnovo dell'Ufficio di presidenza in Consiglio regionale. La maggioranza non ha ancora trovato un accordo di intesa per la nuova configurazione dell'Udp. Le opposizioni invece sono rimaste compatte nel chiedere la votazione nella seduta odierna. Raffaele Gallo (Pd) ha accusato la maggioranza di avere "un problema politico interno. Ma le istituzioni non possono essere ostaggio dei vostri litigi". Mentre il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha sottolineato che "al prossimo Consiglio regionale verrà proposto dal sottoscritto il rinnovo dell'Ufficio di presidenza". (Rpi)