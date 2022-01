Torino: 12 milioni di euro per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state approvate questa mattina dalla giunta comunale di Torino le delibere per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Si tratta di oltre 12 milioni di euro provenienti dai fondi di React-Eu. L'intervento interesserà cinque strutture scolastiche e si concretizzerà senza il bisogno di interrompere le attività didattiche interne. Le scuole interessate saranno la primaria Alberti-Salgari (Via Lussimpiccolo 36/A - Circ. 3), la scuola primaria Altiero Spinelli (Via S.Sebastiano Po 6 - Circ.7), la scuola primaria Allievo-Franchetti (Via Randaccio 60 - Circ.5), la scuola secondaria di primo grado Anna Frank (Via Vallauri 24 - Circ.6) e la scuola secondaria di primo grado Ada Negri- IC Leone Sinigaglia (via Ada Negri 23, Circ. 2). Quest'ultima verrà deliberata nelle prossime settimane. (segue) (Rpi)