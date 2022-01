Montagna: Regioni, innovare esperienza sciistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere il turismo montano servono misure per innovare l’esperienza sciistica, andando a coinvolgere anche la cultura e l’enogastronomia. Lo ha detto Daniele D'Amario, coordinatore della commissione Politiche per il turismo e assessore della regione Abruzzo, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell’audizione, presso la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. D'Amario ha sottolineato la necessità di “approcci diversificati in relazione al mercato e al target” e della necessità di gestire le destinazioni attraverso strutture di presidio, in grado di valorizzare le differenti esperienze. (Rin)