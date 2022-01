Torino: l'assessora all'istruzione su bullismo, luoghi che giovani considerano casa devono essere sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I luoghi che i ragazzi e le ragazze considerano casa devono essere sicuri. Lo ha affermato l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno durante la conferenza per la firma del protocollo d'intesa per contrastare il bullismo e il cyber-bullismo che si è svolta oggi a Palazzo Civico. "E' un tema che richiede un approccio multidisciplinare. Trovo positivo il fatto che si parli sia di ambiente reale che virtuale, perché il cyber-bullismo non va sottovalutato", ha concluso. (Rpi)