Napoli: Nappi (Lega), contrastare degrado galleria Umberto

- "Contrastare ad ogni livello il degrado che attanaglia la galleria Umberto I, in questi anni completamente abbandonata dalle istituzioni, e rilanciare Napoli attraverso il recupero di uno dei suoi principali simboli. Da oggi sarà possibile aderire alla mia proposta, lanciata nei giorni scorsi, di indire un bando di idee aperto ai grandi marchi nazionali e internazionali, firmando la petizione sulla piattaforma change.org". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, rispetto all'avvio di una petizione indirizzata, tra gli altri, a Comune di Napoli, Regione Campania e Ministero della Cultura: "L'obiettivo è quello di strappare all'incuria un fiore all'occhiello di Napoli, restituire bellezza alla città puntando sulla sinergia tra player pubblici e privati, sensibilizzando le istituzioni locali e nazionali affinché investano tutte le risorse necessarie per contribuire a proiettare nuovamente la città tra le grandi capitali europee". (segue) (Ren)