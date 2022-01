Piemonte: peste suina, l'assessore alla Sanità, attediamo ordinanza ministeriale, Coldiretti, subito tavolo comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo predisposto un piano di controllo territoriale per la ricerca attiva di animali morti con la collaborazione di Carabinieri forestali e Protezione Civile - ha continuato Icardi -. Nel corso del fine settimana l'Asl ha individuato un primo deposito per le carcasse dei capi rinvenuti nel comune di Novi Ligure dove, proprio ieri, lunedì 10 gennaio, è stato collocato un container refrigerato per lo stoccaggio provvisorio in attesa di smaltimento. Giovedì 13 gennaio incontreremo le associazioni di rappresentanza per concordare insieme le attività da mettere in campo per scongiurare conseguenze sul settore e sull’economia” (segue) (Rpi)