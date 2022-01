Piemonte: il Consiglio regionale commemora Burzi e Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte, all'inizio della seduta di oggi, ha ricordato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e l'ex consigliere e assessore regionale Angelo Burzi. Il primo morto nella notte per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario, mentre il secondo è morto suicida alla vigilia di Natale. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha ricordato Sassoli sottolineando la sua professionalità sia come giornalista che come politico. Mentre su Burzi ha affermato: "Rivolgo un pensiero di vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi di vita e ideali". Si è poi osservato un minuto di silenzio per entrambi.(Rpi)