Piemonte: fondazione Crt apre il bando per 8 borse di ricerca in data science e impatto sociale

- Rimarrà aperto fino al 18 febbraio 2022 il bando per le 8 borse di studio di ricerca applicata del Progetto Lagrange riguardante il data science e l'impatto sociale, finanziato dalla fondazione Crt. Le borse avranno una durata di 12 mesi e un valore di 23 mila euro ciascuna. "La Fondazione Crt rilancia l'investimento in una nuova generazione di Talenti dei Big Data per l'impatto sociale, una delle grandi sfide contemporanee su cui stiamo da tempo lavorando con Fondazione Isi anche attraverso lo European Data Center for Social Impact presso le Ogr Torino - ha affermato il segretario generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci -. (segue) (Rpi)