Covid: in Piemonte tampone gratuito per quarantene, partono le preadesioni per i non vaccinati (2)

- Mentre, per quanto riguarda la campagna di somministrazioni per chi non si è ancora vaccinato, a partire da oggi è prevista la preadesione sul portale degli under e over 50. Chi si iscriverà potrà ricevere la dose entro il 31 gennaio, ovvero in tempo utile per evitare le sanzioni previste a partire dal 1 febbraio. Mentre per gli over 80, le professioni con obbligo vaccinali e per chi ha il Green Pass in scadenza entro 72 ore, ci sarà la possibilità di accesso diretto agli hub. (Rpi)