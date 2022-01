Sassoli: Manfredi, un presidente di grande valore, un convinto europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci addolora la scomparsa di David Sassoli. Un presidente di grande valore, un convinto europeista, un uomo al servizio delle Istituzioni. Gli siamo profondamente riconoscenti per aver avviato quel processo di integrazione volto a cambiare l'Ue per renderla sempre più capace di dare risposte vere alle preoccupazioni dei cittadini. La sua difesa dei nostri valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà guidi sempre il cammino europeo. A nome della città di Napoli, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi familiari". Così in in una nota, il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la morte del presidente del parlamento europeo Davis Sassoli. (Ren)