Covid: Piemonte in testa per utilizzo di anticorpi monoclonali

- Nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in Piemonte ci sono state 475 richieste di prescrizioni di anticorpi monoclonali, dato inferiore soltanto al Lazio che ha avuto 561 richieste. E, dall'inizio del monitoraggio ad oggi, la Regione ha inviato 2.130 prescrizioni. Sono questi i numeri che mettono il Piemonte in cima alla classifica sull'uso degli anticorpi monoclonali per curare il Covid. La Regione ha iniziato ad utilizzare anche le pillole Molnupiravir contro il Covid-19. Il farmaco verrà prescritto ai maggiorenni che avranno il rischio di sviluppare una forma grave. (segue) (Rpi)