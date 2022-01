Sardegna: report Polizia locale Sassari, 35 mila sanzioni elevate e pianta organica rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, dopo cinque anni, la pianta organica del comando della Polizia locale ritorna a crescere e si presenta più giovane (i nuovi assunti hanno un'età media di 30 anni) e integrata. È una tra le novità più importanti presentate oggi durante una conferenza stampa nella sala Langiu di via Carlo Felice dal sindaco Nanni Campus e dal comandante Gianni Serra, con un corposo report che ha riassunto un anno di attività del Comando. In un anno segnato ancora una volta dal Covid soprattutto per l'azione della Polizia locale, questa ha proseguito e rafforzato anche l'attività di controllo generale del territorio e una programmazione per migliorare non soltanto la sicurezza, ma anche la sua percezione da parte della cittadinanza. Il report descrive un'attività della Polizia locale di Sassari nel 2021 caratterizzata da un rafforzamento delle operazioni di polizia giudiziaria legato soprattutto a un maggior impegno del comando a garantire la sicurezza. In particolare si registra un aumento delle comunicazioni di reato per delitti predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Il nucleo investigativo in borghese ha eseguito 18 misure cautelari. Sono 106 le persone, tra minorenni e maggiorenni, denunciate per reati di natura predatoria o spaccio. Per quanto riguarda proprio la lotta allo spaccio sono stati sequestrati 650 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre sono state elevate cinque sanzione, tra cui una denuncia, per vendita di alcolici a minorenni. (segue) (Rsc)