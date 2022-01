Sardegna: report Polizia locale Sassari, 35 mila sanzioni elevate e pianta organica rafforzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante Gianni Serra ha voluto ricordare anche le attività innovative legate alla prevenzione. In particolare ha parlato dell'azione di sensibilizzazione rivolta agli anziani contro le truffe. Questa si è svolta soprattutto nelle chiese e nei luoghi di ritrovo delle persone over 65. Ampio spazio è stato dedicato anche all'attualizzazione della campagna di comunicazione Smartphone Zombie, rivolta ai pedoni che attraversano la strada guardando il cellulare e quindi creando pericolo per sé e per gli altri, e che si presenta con un nuovo video. Soltanto nel 2021 sono state sanzionate 70 persone per questa condotta illecita. Ampio spazio è stato dedicato anche ai dati sugli incidenti stradali, che hanno subito un netto aumento: 1026 i sinistri rilevati dalla Polizia locale nel 2021. Si tratta del dato più drammatico di sempre. Un triste record assoluto. La fotografia fatta dal report racconta anche le ore in cui avviene il maggior numero di incidenti, l'età media delle persone coinvolte, e le strade più pericolose. Si tratta di dati utili per programmare sia campagne di sicurezza sia di sensibilizzazione più incisive e mirate. Tra le oltre 35 mila sanzioni emesse nel 2021, la maggior parte sono proprio legate a condotte che causano incidenti stradali (su tutte l'uso dei telefonini), ma anche al mancato uso delle cinture di sicurezza. Gravissimo il dato per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psico-fisica: 69. (segue) (Rsc)