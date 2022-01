Sardegna: report Polizia locale Sassari, 35 mila sanzioni elevate e pianta organica rafforzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro capitolo importante nel 2021 è stato quello della polizia ecologica, che ha avuto un aumento esponenziale del lavoro. L'attenzione dell'Amministrazione comunale per la tutela dell'ambiente si vede nel potenziamento delle attività di controllo, con ben 4842 sopralluoghi eseguiti. Durante il periodo della pandemia, il comando è stato in prima linea, non soltanto per quanto riguarda i controlli (la parte più nota dell'attività), ma anche per il supporto alla popolazione, con 27 mila chiamate. A ciò si aggiungono tutte le attività della Protezione civile comunale, fondamentale durante la prima fase di emergenza. Nel 2021, dopo la pausa imposta dal lockdown, è ripartita anche la mappatura del centro storico. Sono stati controllati oltre 700 immobili per verificare che i contratti di affitto fossero regolari, che gli appartamenti fossero agibili e abitabili e che i residenti avessero i documenti in regola. (Rsc)