Vaccino: Asl Napoli 2 Nord, mancanza di scorte, centri chiusi domattina ai non prenotati

- "Nella giornata di domani tutti i centri vaccinali della terraferma dell'Asl Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata (ad esclusione di quanti sono già prenotati per i richiami) a causa della mancanza dei vaccini. L'Azienda, infatti, prevede di terminare entro oggi la dotazione di vaccini settimanale che le viene consegnata dalla struttura commissariale nazionale". Lo ha dichiarato in una nota l'Asl Napoli 2 Nord. "Al momento i 21 centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 Nord stanno lavorando a pieno regime - ha proseguito l'Azienda - facendo registrare mediamente 12 mila vaccinazioni al giorno, contro le poche centinaia di somministrazioni che si registravano nei giorni precedenti il Natale. Mercoledì 12 gennaio le attività degli hub vaccinali riprenderanno ad accesso diretto a partire dalle ore 14 e proseguiranno filo alle ore 20 (ultimi accessi alle ore 19). Attualmente l'Asl Napoli 2 Nord ha somministrato 1,8 milioni di dosi a circa 770 mila cittadini residenti sul proprio territorio, raggiungendo una copertura vaccinale di oltre l'80 per cento della popolazione arruolabile".(Ren)