Torino: Luci d'artista prorogate fino al 27 febbraio

- Le Luci d'artista che tradizionalmente illuminano Torino durante il periodo natalizio, rimarranno accese fino al prossimo 27 febbraio. Lo ha deciso l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia: "Abbiamo deciso di prolungare l’accensione delle Luci d’artista fino al 27 febbraio per offrire ad un numero maggiore di persone l’opportunità di ammirare il nostro ‘museo di luce’. L’Amministrazione, inoltre, si sta impegnando per rendere permanenti un numero sempre maggiore di opere affinché Torino sia riconosciuta come città delle luci", ha concluso.(Rpi)