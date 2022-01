Torino: occupazioni abusive Atc, sono 196 in costante crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in Prefettura di Torino si è svolto l'incontro tra il nuovo Prefetto Raffaele Ruberto e il presidente di Atc Piemonte Centrale Emilio Bolla per discutere delle difficoltà legate all'occupazione delle case popolari. Nell'occasione è emerso che attualmente, su 28.422 appartamenti dell'area Metropolitana, 196 sono occupati. Numeri contenuti ma che, spiegano da Atc, "sono in continuo aumento". Il fenomeno è presente sopratutto a Torino dove sono 190 gli alloggi attualmente occupati. Il fenomeno si concentra sopratutto negli appartamenti temporaneamente sfitti, perché appena liberati o interessati da lavori di ristrutturazione per poter essere nuovamente assegnati. (segue) (Rpi)