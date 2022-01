Piemonte: Coldiretti, nel 2021 un milione di arrivi in meno in agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un 2021 nero per gli agriturismo Piemontesi. A certificare le difficoltà del comparto Coldiretti Piemonte che ha calcolato 1 milione di arrivi in meno rispetto a prima della pandemia, nel 2019. I dati non sono drammatici come quelli del 2020, quando l'anno si era chiuso con un drammatico -41,3 per cento rispetto al 2019, ma comunque i numeri pre-pandemici sono ancora lontani. La composizione degli ospiti rispetto alla nazionalità ha visto la prevalenza degli italiani con 1,5 milioni, in calo di circa mezzo milione rispetto all'anno precedente, mentre gli stranieri sono stati poco più di 669 mila, in calo di oltre 1,1 milioni rispetto al 2019. (segue) (Rpi)