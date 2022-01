Piemonte: Coldiretti, nel 2021 un milione di arrivi in meno in agriturismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il delegato confederale Bruno Rivarossa sperano in un impulso positivo del settore, grazie all'arrivo dei contributi ministeriali: "L'arrivo in questi giorni dei contributi previsti dal decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021, a favore delle imprese turistico-ricettive, fortemente sostenuti da Coldiretti e Terranostra, per effetto della nuova crisi non è sufficiente a garantire la sostenibilità economica ed occupazionale delle strutture per le quali è necessario ora prevedere nuove misure di sostegno. L'agricoltura è storicamente il settore a maggiore resilienza, ma servono interventi concreti che consentano alle imprese di ripartire e di superare la crisi". (Rpi)